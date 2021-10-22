Son dakika haber | Antalya'da baba ve 11 aylık oğlunu hastanelik eden pitbull dehşeti

ANTALYA (İHA) - Antalya'da pitbull cinsi bir köpek, 11 aylık bebeğe saldırarak yanağını ve kulağını kopardı, çocuğunu kurtarmak isteyen babanın da kolu ve bacağını yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve bebeğine onlarca dikiş atıldı. Köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu belirten baba, bebeğinin halen olayın şokunda olduğunu ifade ederek, "Hayatı boyunca taşıyacağı bir iz kalacak. Oğlum yavru kedi görünce bile korkuyor" dedi.

Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Bir cadde üzerinde market işleten Hasan Kaçar'ın (33) eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete gelen müşteriye bakmak istedi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan M.T.O., pitbull cinsi köpeğiyle birlikte marketin önüne geldi. Köpek burada bir anda market içindeki bebeğe saldırdı. Sesleri duyup gelen baba Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpek ve sahibi olay yerinden ayrılırken, baba Kaçar kolundan ve bacağından, bebeği de yüzü ile kulağından yaralandı. Ambulansla Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi gören baba ve bebeği, onlarca dikiş atıldıktan sonra taburcu edilip evlerine geri döndü. Aile, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

"15-20 metre sürükledi"

Olayı anlatan baba Hasan Kaçar, "Eşim bebekle beraber müşteriye bakmaya girdi. Köpek sesleri geldi, ön tarafa geldim. Pitbull cinsi bir köpek, sahibiyle birlikte geliyordu ancak ağzında herhangi bir koruması yoktu. Önce başka bir köpekle kavga ettiler. Daha sonra adam köpeğini tasmasından tutup bizim girişe köpekle birlikte geldi. Orada tasmasını bırakınca direk olarak benim bebeğimin üzerine gitti. Yüzünü komple parçaladı, arkasından yetişmeye çalıştım ama ne yazık ki yetişemedim. Benim de bacağıma ve koluma saldırdı. Kolumu bırakmayıp 15-20 metre kadar sürükledi" dedi.

"Hayatı boyunca taşıyacağı iz kalacak"

Bebeğinin durumunun iyiye gittiğini ancak halen korkusunun devam ettiğini belirten Kaçar, "Ne yazık ki hayatı boyunca ileride taşıyacağı bir iz kalacak. Benimle 2-3 gündür yan yana gelmeye başladık. En ufak bir ses olsun hemen ağlamaya başlıyor. Kedi gördüğünde bile ortalığı ayağa kaldırıyor. Travma yaşıyor. Bu tarz köpekleri nasıl besliyorlarsa, sahip çıkmaları da gerekiyor. Şahsın ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

Kaçar, şikayet sonrası köpeğin sahibinin denetimli serbestlikle serbest bırakıldığını da sözlerine ekledi.

"Elmacık ve çene kemiği görünüyordu"

Anne Sevim Kaçar da, köpeğin saldırmasının ardından oğluna ilk başta bir şey olmadığını sandığını anlatarak, "Köpekle burun buruna geldik. Eşim bağırınca çocuğumu arkadan tutup kaldırdım. İlk başta görmedim bir şey ama sonra baktığımda komple elmacık ve çene kemiği görünüyordu, kulağı sallanıyordu. O esnada sahibi köpeği tuttum, tutmadım arasında duruyordu. Eşimi de baya bir sürükledi" ifadelerini kullandı.

"Yavru kedi görünce bile korkuyor"

O gün yaşanılanlardan sonra bebeğinin kalabalık ortamlardan korktuğunu aktaran Kaçar, "Yüksek sesle konuşulmasına tepki veriyor. Normalde bizim oyun köpeğimiz var, ondan bile korkuyor artık. Bu travmayı atlatmamız için doktorlar üstüne gitmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Geçen gün markete soktuk ve küçük yavru kedinin markete girdiğini görünce çığlık bastı. Bebeğimin yüzünde ve kulak kısmında dikişler var şu an. Yarası açık bırakıldı. Aşırı bir şekilde iz kalacak" dedi.

Anne Kaçar, oğlunun markete her geldiğinde olayı anlatmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Saldırı öncesi ve sonrası güvenlik kamerasında

Öte yandan, köpeğin saldırıdan önce sahibiyle markete gidiş anı ve saldırıdan sonra aynı yol üzerinden dönüş anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANTALYA