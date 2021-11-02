Son dakika haber | Ankara merkezli 40 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 43 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber | Ankara merkezli 40 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 43 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ankara merkezli 40 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 43 gözaltı

Son dakika gündem haberi... ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 43'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı görevde kamu personeli, aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman ve akademisyen olarak görev yapmış çeşitli kamu kurum/kuruluşlarından ihraç edilmiş 57 kişi ile 37'si özel sektör çalışanı olmak üzere 100 'mahrem imam' şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 40 ilde operasyon başlattı. 43 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Son dakika haber | Ankara merkezli 40 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 43 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Son Dakika Haberleri
Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

 Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...
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