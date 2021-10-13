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Son dakika haber | Ankara'da fuhuş operasyonu: Yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Ankara'da fuhuş operasyonu: Yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı

Son dakika haberi: Ankara'da tuzağa düşürdükleri yabancı uyruklu kadınları ülkeye getirip pasaportlarına el koyan ve zorla fuhuş yaptıran 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da tuzağa düşürdükleri yabancı uyruklu kadınları ülkeye getirip pasaportlarına el koyan ve zorla fuhuş yaptıran 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koordineli operasyonda, K.S. ile B.T. isimli şahısların insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarını işlediğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları uzun süreli fiziki ve teknik takip sonucunda, K.S.'nin gelir seviyesi düşük ülkelerde yaşayan ve ekonomik açıdan zor durumda olan kadınları Türkiye'ye iş bulma vaadiyle getirip pasaportlarına el koyduğunu, üzerlerinde baskı kurarak zorla fuhuş yaptırdığını, B.T.'nin ise bu kadınları fuhuş için evlere ve otellere götürdüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, düzenledikleri planlı operasyonla K.S.'yi ve B.T.'yi yakalayarak gözaltına alırken, zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 14 yabancı uyruklu kadını da kurtardı.

Zanlılardan K.S.'nin aynı suçtan ötürü aranmasının olduğu, B.T.'nin kimliğini kullanarak kamufle olduğu, fuhuşa zorladığı kadınların internet üzerinden fotoğraflarının bulunduğu katoloğu müşterilere gönderdikleri öğrenildi. Şahıslardan K.S.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, B.T.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi. - ANKARA

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