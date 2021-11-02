Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi