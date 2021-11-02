Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli... - Haberler
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Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...
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