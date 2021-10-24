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Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Son dakika haberler... Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde yaklaşık 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde yaklaşık 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisinde aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 15 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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