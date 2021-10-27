Son dakika haber: Amasya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika haber: Amasya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Amasya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Bir son dakika haberine göre Amasya'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı; yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

AMASYA (AA) - Amasya'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı; yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Üçler Mahallesi'nde Gülsüm Çengel'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale ettiği esnada bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Ev sahibinin yangın başladığı sırada evden çıktığı ve evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Son dakika haber: Amasya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Son dakika haber: Amasya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Son dakika haber: Amasya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Son dakika haber: Amasya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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