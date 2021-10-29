Son dakika haber! Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Akşener'in Siirt ziyaretinde

Son dakika haber: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SİİRT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen esnaf gözaltına alındı

Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
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