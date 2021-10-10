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Son dakika haber: Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Aksaray'ın Eskil ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhammed Ali Keskin (19) idaresindeki 68 LE 258 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ortakuyu köyü girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Keskin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika haber: Aksaray'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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