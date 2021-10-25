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Son dakika haber! Ağrı'da polis ve jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ağrı'da polis ve jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'nın Tutak ilçesinde jandarma ve polis özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak olarak getirdikleri silahları piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde jandarma ve polis özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak olarak getirdikleri silahları piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte silah kaçakçılığı faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmalar sonucu Tutak'a bağlı Erdal köyünde ikamet eden bazı kişilerin kalaşnikof (AK-47) marka uzun namlulu tüfek, ruhsatsız av tüfekleri ve ruhsatsız tabancaları kaçak yollarla yurda getirip yasal olmayan yollarla piyasaya sürmeye çalıştıklarını belirledi.

Polis özel harekat (PÖH) timleri, jandarma desteğiyle köydeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyip 4 evde arama yaptı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 3 AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 yivsiz ruhsatsız otomatik av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 220 AK-47 fişeği, 130 tabanca mermisi ve 95 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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