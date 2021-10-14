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Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki kazayla ilgili öğrenci servisi ihalesini alan kişi tutuklandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki kazayla ilgili öğrenci servisi ihalesini alan kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili servis ihalesini alan kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili servis ihalesini alan kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan İ.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İscehisar Adliyesine sevk edilen İ.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, tutuklanmıştı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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