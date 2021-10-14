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Son dakika haber | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından yakalanan Suriye uyruklu Y.A. ile A.N'nin üst aramasında, 47 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik uyuşturucu hap ile bir miktar Afgan sakızı ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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