Son dakika haber | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından yakalanan Suriye uyruklu Y.A. ile A.N'nin üst aramasında, 47 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik uyuşturucu hap ile bir miktar Afgan sakızı ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.