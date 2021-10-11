Son dakika haber: Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi, 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi, 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi, 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı.

Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetti.

Yaralanan Rana (12) ve Musa Eser (10), Hakan Tek (16), Yağmur Duran ve bir öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bakan Bilgin, yaralı öğrencileri ziyaret etti

Bir program için kentte bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı çocukları ziyaret etti.

Bakan Bilgin, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulundu.

Öte yandan kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrencinin yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki köye kendi imkanlarıyla ulaşarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Durumu iyi olan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi, 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi, 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi, 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi, 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Afyonkarahisar'da servis minibüsü devrildi, 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı - Haberler
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