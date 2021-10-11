Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

Son dakika haber: YARALI KURTULUP 2 KİLOMETRE KOŞTUAfyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada hafif yaralanan, araçtan çıkarak 2 kilometre koşarak köye gidip haber veren Arda Demirel'in, olayda ölen Melisa Demirel'in (14) kardeşi olduğu ortaya çıktı.

YARALI KURTULUP 2 KİLOMETRE KOŞTU

Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada hafif yaralanan, araçtan çıkarak 2 kilometre koşarak köye gidip haber veren Arda Demirel'in, olayda ölen Melisa Demirel'in (14) kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Okul servisinin, bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na götürdüğü, Çatağıl köyü çıkışında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücü Adalettin Şen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolden çıktığı kaydedildi. Kazada araçtan hafif yaralı olarak çıkan Arda Demirel'in 2 kilometre koşarak Çatağıl köyüne gidip, kazayı haber verdiği öğrenildi. Yaşamını yitiren öğrencilerden İsmail Eser ile Nisanur'un kardeş olduğu belirtilirken, kazayı köydekilere haber veren Arda'nın kardeşi Melisa'nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLELERİN ÜZÜNTÜSÜ

Kurtyurdu Mahallesi'nde oturan İsmail ile Nisa Eser kardeşlerin evinde üzüntü yaşandı. Kazayı görüp yaralılara müdahale eden Burhan Eser, "Ben süt topluyorum. Sabah kaza yapan servis aracıyla birlikte çıktım köyden. Bizim karşı mahalleden ortaokul öğrencilerini alıp götürüyor. Alanyurt köyüne sütü götürüp geri gelirken kaza yerini gördüm. Ben araçtan indim o esnada karşı taraftan bir araç daha geldi. Hemen çocuklara müdahale ettim, nefes alanları yan çevirdim. Ölenlere bakamadım zaten. Birisi kaportanın arasında sıkışmıştı. Babası da geldi o çocuğun. Onlarla birlikte çocuğu çıkardık kaportanın arasından, sonra da jandarma geldi" diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden Melisa Demirel'in kardeşi Arda Demirel'in 2 kilometre koşarak köydekilere olayı haber verdiğini anlatan Eser, şunları söyledi:

"Haber vermeye giden çocuğu ben görmedim. Çocuk kaza anında korkusundan geri koşmuş. Köye doğru gitmiş ve çobanı görmüşler orada, ona haber vermişler. O çocuğu ben daha sonra gördüm. Ölen çocuğun kardeşi 'Bu kardeşim diyor' ama biz çocuğu bilemiyoruz."


Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4)

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

 Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

 KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA

KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Nihal Yalçın Işıl Sergen Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Lewis Hamilton Mesut Özil Sergio Perez Aykut Kocaman
Tüm Haberler Meral Akşener Gazeteler Hava Durumu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Afyonkarahisar'da öğrenci servisi kazası: 5 ölü, 5 yaralı (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 16:29:38. #1.11#