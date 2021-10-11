Son dakika haber... Afrin'de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 17 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre 6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİPKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti.
6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
PKK/ Ypg terör örgütü tarafından Afrin merkezde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan 17 sivil ise hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren, aralarında çocukların da bulunduğu bazı yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri
Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı
Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat...
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi