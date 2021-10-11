Son dakika haber... Afrin'de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 17 yaralı (2) - Haberler
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Son dakika haber... Afrin'de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 17 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Afrin'de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 17 yaralı (2)

Son dakika haberine göre 6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİPKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti.

6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

PKK/ Ypg terör örgütü tarafından Afrin merkezde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan 17 sivil ise hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren, aralarında çocukların da bulunduğu bazı yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri
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