Son dakika haber... Afrin'de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 17 yaralı (2)

6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

PKK/ Ypg terör örgütü tarafından Afrin merkezde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan 17 sivil ise hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren, aralarında çocukların da bulunduğu bazı yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.