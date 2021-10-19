Son dakika haber: Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi... ADIYAMAN'da jandarma tarafından PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda A.Ü. ve Y.Y., gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da jandarma tarafından PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda A.Ü. ve Y.Y., gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK üye oldukları belirlenen A.Ü. ve Y.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada tüfek, cep telefonu, sim kart, hard disk ve flaş bellek ele geçirildi. Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan A.Ü ve Y.Y., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title