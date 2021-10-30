Son dakika haber! Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen Bombalı Saldırı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran, AA muhabirine, Aden Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.
Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
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