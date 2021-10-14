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Son dakika haber! Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana merkezli iki ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 11 kişiyi 1 milyon 687 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonda Şafak S, Halil K, Halil G, Mehmet K, İsmail A, İsa A, M.A, K.G., K.S, O.S. ve M.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şafak S, Halil K, Halil G, Mehmet K, İsmail A. ve İsa A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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