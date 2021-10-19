Son dakika haber! Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kuyumcu iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kuyumcu iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kuyumcu E.T'ye, Akıncılar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda sahibi olduğu dükkanının önünde bulunduğu sırada motosikletle iş yerinin önünden geçen şapkalı ve yüzünde tıbbi maske bulunan iki kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Saldırıda bacağından yaralanan E.T, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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