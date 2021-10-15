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Son dakika haber: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haber... Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karacoğlan Mahallesi'nde A.Y. (25) yönetimindeki 01 AFC 769 plakalı otomobil ile O.S. (30) idaresindeki 51 HA 553 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolcu M.A. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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