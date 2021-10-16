Son dakika haber: Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi - Haberler
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Son dakika haber: Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

Özel harekat polisleri, belirlenen adreslere koç boynuzuyla kapıları kırarak girerken, çok sayıda asayiş ekibi operasyonun yapıldığı mahallelerde çevre güvenliği aldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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