Adana'da firari suçlulara operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da firari suçlulara operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA (İHA) - Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, gasp ve kapkaç gibi çeşitli suçlardan aranan firariye yönelik operasyon başlattı.

Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da firari suçlulara operasyon

Adana'da firari suçlulara operasyon

Adana'da firari suçlulara operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tutuklanan milli eğitim müdürü 1 kilo altınla yakalanmış

Tutuklanan milli eğitim müdürü 1 kilo altınla yakalanmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title