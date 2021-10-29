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Son dakika haber! Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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