Son dakika haber... Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Adana'nın Çukurova ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Örcün Mahallesi'ndeki ormanlık alanda üç farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri