Son dakika haber... Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Örcün Mahallesi'ndeki ormanlık alanda üç farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.