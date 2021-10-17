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Son dakika haber... ABUJA -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyareti ülkede heyecanla bekleniyor

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Nijerya'nın başkenti Abuja'daki bilboardlara, Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin fotoğrafları ile "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Nijerya'nın başkenti Abuja'daki bilboardlara, Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin fotoğrafları ile "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijerya'ya 19-20 Ekim'de gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret ülkede heyecanla bekleniyor.

Abuja'nın farklı bölgelerinde ziyaret öncesinde bilboardlara İngilizce, Fransızca ve Portekizce Erdoğan ve Buhari'nin fotoğraflarının yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının isminin kullanıldığı mesaj paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya'ya gelecek olmasından büyük heyecan duyan Nijeryalılar, Erdoğan'ın gelişini merakla bekliyor.

Nijeryalı Amir Aminu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın ülkesini ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "İslam alemine yaptığı hizmetlerden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan'ın Afrika ülkelerine sahip çıktığını söyleyen Aminu, bu ziyaretin Nijeryalılar için önemli olduğunu ifade etti.

"Bu ziyaretle ilişkilerimiz önemli bir seviyeye gelecek"

Zunnurain Abdulwahab, Erdoğan'ın ziyaretini başta Türkiye-Nijerya ilişkileri olmak üzere Türkiye'nin Afrika kıtasında yürüttüğü dayanışma ve iş birlikleri açısında önemli olacağını kaydetti.

Türkiye ve Nijerya arasındaki ekonomik iş birliğine önemini vurgu yapan Abdulwahab, "Eskiden Nijeryalılar daha çok Çin ile ticaret yapıyordu ancak gelişen dünya şartlarıyla Türkiye pazarından da ürünleri almaya başladılar. Türkiye'den gelen ürünlerle ticaret hacminin daha da artacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Abuja Ulusal Cami İmamı Muhammed Kabir Adem ise Türkiye ile Nijerya ilişkilerinin Osmanlı dönemine dayandığına işaret ederek, bu ziyaretle iki ülkenin arasındaki ilişkilerin daha da önemli bir seviyede geleceğini söyledi.

Adem, Türkiye'nin Nijerya'ya yıllardır yardımda bulunduğunun altını çizerek, bu yardımlardan dolayı Türkiye'ye, Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Son dakika haber... ABUJA -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyareti ülkede heyecanla bekleniyor

Son dakika haber... ABUJA -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyareti ülkede heyecanla bekleniyor

Son dakika haber... ABUJA -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyareti ülkede heyecanla bekleniyor

Son dakika haber... ABUJA -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyareti ülkede heyecanla bekleniyor
AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
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