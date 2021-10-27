Son dakika haber! ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti - Haberler
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Son dakika haber! ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika haber! ABD Sağlık Bakanlığındaki

Son dakika haberleri: ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
ABD Sağlık Bakanlığındaki 'bomba tehdidi' nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin...

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin...

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