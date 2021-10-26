Son dakika haber | ABD'de düzensiz göçmen gözaltıları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

NEW ABD'de 2021 mali yılında düzensiz göçmen gözaltılarında son 10 yılın en düşük seviyesinin görüldüğü belirtildi.

Washington Post (WP) tarafından ele geçirilen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) verilerine göre, güvenlik güçleri eylülde biten 2021 mali yılında ülke içinde 72 bin düzensiz göçmen gözaltı işlemi gerçekleştirdi.

Bu rakamın 2020'de 104 bin olduğu, 2017 ile 2019 arasında da ortalama 148 bin olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Geçmiş verilere göre, son on yılda ICE gözaltı faaliyetinin zirvesinin 2011 mali yılında görüldüğü, o dönemde 322 bin 093 idari gözaltı yapıldığı belirtildi.

ICE sözcüsü Paige Huges, WP'ya yaptığı açıklamada, veri bütünlüğünün ajans için son derece önemli olduğunu belirterek, mali yıl rakamlarının incelenip son hali verildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Söz konusu rakamların ICE tarafından "idari gözaltı" kategorisinde gerçekleştirildiği, buna Meksika sınırında yasa dışı geçişler sırasında gözaltına alınanların dahil olmadığına dikkat çekildi.

Yine WP tarafından edinilen ve 20 Ekim'de yayınlanan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ofisi raporuna göre, eylül sonu biten 2021 mali yılı içinde neredeyse tamamı Meksika sınırında yakalanan 1,7 milyon düzensiz göçmenin gözaltı kayıtlarına girdiği bildirilmişti.

Sınırdaki bu gözaltıların şimdiye kadar bir mali yıl içinde kaydedilen en büyük rakam olduğu vurgulanarak, 2012-2020 mali yılları içinde gözaltına alınan toplam düzensiz göçmen sayısının ise 540 bin olduğuna dikkat çekilmişti.

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