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93 yaşındaki yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
93 yaşındaki yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde çıkan yangın sonucu 93 yaşındaki kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde çıkan yangın sonucu 93 yaşındaki kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başören köyünde 93 yaşındaki Raziye Özçelik'in yalnız yaşadığı evde sobadan sıçrayan ateş yangına neden oldu. Kısa sürede evi saran alevler Özçelik'in ayaklarında yanıklar oluştururken yaşlı kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(Recep Dikici/İHA)

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Haber: 93 yaşındaki yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Haberler
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