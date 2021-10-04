Son dakika haber... 50 çocuk İstanbul'u ilk defa gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... 50 çocuk İstanbul'u ilk defa gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber... 50 çocuk İstanbul'u ilk defa gördü

Son dakika haberleri: Bilecik'te 50 çocuk "Haydi Çocuklar İstanbul'a" projesi kapsamında İstanbul'u ilk defa gördü.

İSTANBUL (İHA) - Bilecik'te 50 çocuk "Haydi Çocuklar İstanbul'a" projesi kapsamında İstanbul'u ilk defa gördü.

Bilecik Belediyesi tarafından uygulanan proje kapsamında yüzlerce çocuk İstanbul'u gezip görme imkanı buldu. Belediye Başkanı Semih Şahin'in çocuklara hediyesi olarak hazırlanan proje kapsamında geçtiğimiz haftalarda 60'ı aşkın öğrenci İstanbul'u gezip görürken, bu hafta ise 50'ye yakın öğrenci tarihi şehri gezip görme imkanı buldu.

"Çocuklar için güzel projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Semih Şahin, başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimini gülümsetmeye ve mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, "Belediye Başkanlığımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında hazırlanan çalışma ile bugüne kadar İstanbul'u görmeyen çocuklarımızı İstanbul'a götürerek gezdirme imkanı sunuyoruz. İlkini, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz gezi programının ikincisini yaptık. Gezi ile çocuklarımız Rahmi Koç Müzesi, boğaz turu ve İstanbul'u keşfetmiş oldular. Biz de bundan dolayı büyük bir mutluluk yaşadık. Çocuklar için güzel projeler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Son dakika haber... 50 çocuk İstanbul'u ilk defa gördü

Son dakika haber... 50 çocuk İstanbul'u ilk defa gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazancı dudak uçuklatıyor

Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazancı dudak uçuklatıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Gülben Ergen Aleyna Tilki Meral Akşener
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup Meral Akşener
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hakan Binbaşgil Hava Durumu Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... 50 çocuk İstanbul'u ilk defa gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:36:19. #1.12#