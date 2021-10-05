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Son dakika haber! 3 üniversiteye rektör ataması kararı Resmi Gazete'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber! 3 üniversiteye rektör ataması kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığının Rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığının Rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Pro. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı. - ANKARA

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