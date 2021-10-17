Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

MERSİN (DHA) - MERSİN'de arıcılık yapan Biçer ailesine ait kovanların bulunduğu alanda yangın çıktı. Küle dönen 250 kovandaki yaklaşık 5 milyon arı öldü. Necati Biçer "250-300 bin TL zararımız var. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu Mahallesi'nde arıcılık yapan Biçer ailesine ait 270 arı kovanının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. 250 kovan ile arıcı malzemeleri yandı. Komşularının telefonuyla yangın yerine gelen Biçer ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.