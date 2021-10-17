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Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber... MERSİN'de arıcılık yapan Biçer ailesine ait kovanların bulunduğu alanda yangın çıktı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de arıcılık yapan Biçer ailesine ait kovanların bulunduğu alanda yangın çıktı. Küle dönen 250 kovandaki yaklaşık 5 milyon arı öldü. Necati Biçer "250-300 bin TL zararımız var. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu Mahallesi'nde arıcılık yapan Biçer ailesine ait 270 arı kovanının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. 250 kovan ile arıcı malzemeleri yandı. Komşularının telefonuyla yangın yerine gelen Biçer ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

'TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ KÜLE DÖNDÜ'

40 yıldır arıcılık yaptığını belirten Necati Biçer, "Tüm emeklerimiz küle döndü. Geçimimizi arıcılıkla sağlıyoruz. Kovanlarımızla birlikte arılar da yandı. Kulübemiz vardı, burada o da yanmış. 250-300 bin TL zararımız var. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

Biçer ailesini ziyaret ederek kovanlarda incelemeler yapan Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt ise "Üyemize ait 250 arılı kovan tamamen yanarak kül oldu. Yaklaşık 4-5 milyon arı öldü. Üyemizin tek geçim kaynağı arıcılık. Yetkililerimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Son dakika haber! 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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