ANKARA (DHA) - 2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede

ANKARA'da, 2011'de 2 yıl arayla kaybolan Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu (18) öldürüp, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan anne Fahriye Güler (51), ikinci evliliğini yaptığı eski eşi İbrahim Terzioğlu (57) ile onun oğlu Arman Terzioğlu (37), emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette suçu itiraf eden Fahriye Güler, çocuklarını uyuşturucu kullanıp, kendilerine şiddet uyguladığı için öldürdüklerini ileri sürdü.

Fahriye Güler, 2 oğlunun babası ilk eşinden 2008'de boşandıktan sonra 2011 yılından itibaren İbrahim Terzioğlu ile dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Aynı yıl Fahriye Güler'in büyük oğlu Oğulcan Bertan, 2 sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış Karaoğlu, ortadan kayboldu. Aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda 2 kardeşin de izine rastlanılmadı.

Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA,