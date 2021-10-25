104 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 tutuklama - Haberler
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104 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
104 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 104 kilogram esrar, 147 adet captagon hap, 142 gram eroin ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına 8 kişiden 7'si sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

104 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 tutuklama

104 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 tutuklama

104 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 tutuklama

104 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 tutuklama

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