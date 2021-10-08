Son dakika... GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDALAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika... GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDALAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDALAR KAMERADA

Son dakika gelişmesine göre GÜNGÖREN'de, düğün konvoyundaki motosiklet sürücüleri yolu kapatarak patinaj çekti, ortalığı toz dumana kattı.

GÜNGÖREN'de, düğün konvoyundaki motosiklet sürücüleri yolu kapatarak patinaj çekti, ortalığı toz dumana kattı. Çevredekilerin tepkisi üzerine yüksek ses çıkararak uzaklaşan düğün konvoyunun o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, damadın arkadaşları motosikletlerle yolu keserek düğün konvoyunun önüne geçti. Ardından motosiklet yolda patinaj çekerek lastiklerden duman çıkarttı. Diğer sürücüler, yolun toz duman içinde kalmasına tepki gösterdi. Tepkilere rağmen düğün konvoyu yüksek ses çıkarıp, kornalarla çevreye rahatsızlık vermeye devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin uzun süre patinaj çektiği, damadın arkadaşlarını alkışladığı görüldü. Konvoy yüksek ses çıkararak gözlerden kayboldu.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

- Motosiklet sürücüleri detay

- Düğün konvoyu detaylar

-Genel görüntü ve detay


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDALAR KAMERADA - Haberler
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