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Son dakika gündem: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Son dakika gündem: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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