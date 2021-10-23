Son dakika gündem: Trabzon Valiliği: İnternetten FETÖ elebaşına ait kitapları satan kadın gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika gündem: Trabzon Valiliği: İnternetten FETÖ elebaşına ait kitapları satan kadın gözaltına alındı

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Trabzon Valiliği: İnternetten FETÖ elebaşına ait kitapları satan kadın gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Trabzon Valiliği, internetten Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapları satan kadının gözaltına alındığını bildirdi.

TRABZON (AA) - Trabzon Valiliği, internetten Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapları satan kadının gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ'ye yönelik araştırmalar kapsamında A.N.A'nın (24) internette FETÖ elebaşı ve kurucusu Fetullah Gülen'e ait kitapların satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sürmene ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan 2 cep telefonu, 2 hard disk ve SIM karta el konuldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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