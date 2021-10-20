Son dakika gündem: Taliban sonrası işsiz kalan hükümet çalışanları

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü almasının ardından birçok erkek ve kadın hükümet çalışanı işsiz kaldı. Host'daki eski Kadın Sivil Toplum Örgütü başkanı Nadia Bawari, Taliban'ın çalışmasına izin vermediğini ve şu anda işsiz olduğunu belirtti. Nadia Bawari, kadınların İslam çerçevesinde çalışma hakkına sahip olduğunu, ancak Taliban'ın henüz kadınlara hükümette iş vermediğini söyledi. Nadia Bawari, eskiden ailesini geçindirecek kadar kazanırken Taliban sonrası maaşı kesildiği için ailesine bakma konusunda endişe duyduğunu paylaştı.