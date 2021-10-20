Son dakika gündem: Taliban sonrası işsiz kalan hükümet çalışanları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Taliban sonrası işsiz kalan hükümet çalışanları

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Afganistan'da Taliban'ın kontrolü almasının ardından birçok erkek ve kadın hükümet çalışanı işsiz kaldı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü almasının ardından birçok erkek ve kadın hükümet çalışanı işsiz kaldı. Host'daki eski Kadın Sivil Toplum Örgütü başkanı Nadia Bawari, Taliban'ın çalışmasına izin vermediğini ve şu anda işsiz olduğunu belirtti. Nadia Bawari, kadınların İslam çerçevesinde çalışma hakkına sahip olduğunu, ancak Taliban'ın henüz kadınlara hükümette iş vermediğini söyledi. Nadia Bawari, eskiden ailesini geçindirecek kadar kazanırken Taliban sonrası maaşı kesildiği için ailesine bakma konusunda endişe duyduğunu paylaştı.

Son dakika gündem: Taliban sonrası işsiz kalan hükümet çalışanları

Son dakika gündem: Taliban sonrası işsiz kalan hükümet çalışanları

Son dakika gündem: Taliban sonrası işsiz kalan hükümet çalışanları

Son dakika gündem: Taliban sonrası işsiz kalan hükümet çalışanları
AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title