Son dakika gündem: Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sahibine teslim edildi.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Konaklar Mahallesi'nde su kanalına düşen atı gören vatandaşlar durumu yetkililere aktardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü su kanalından çıkarılan at sahibine teslim edildi.
Atın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri