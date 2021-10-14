Son dakika gündem: Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika gündem: Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sahibine teslim edildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Konaklar Mahallesi'nde su kanalına düşen atı gören vatandaşlar durumu yetkililere aktardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü su kanalından çıkarılan at sahibine teslim edildi.

Atın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son dakika gündem: Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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