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Son dakika gündem: "Sigara içme" tartışmasında kardeşini öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
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Bir son dakika haberine göre Antalya'da "sigara içme" tartışması iddiasıyla kardeşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da "sigara içme" tartışması iddiasıyla kardeşini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesinde, 23 Ağustos'ta kardeşi Cengiz Balık'ı bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen ağabey Yılmaz Balık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ölen Cengiz Balık'ın eşinden ayrıldığı, bunun üzerine annesi ve kardeşleriyle beraber yaşamaya başladığı belirtildi.

Olay günü sanık Yılmaz Balık'ın kardeşi Nigar A. ile tartıştıkları aktarılan iddianameye göre, Cengiz Balık, "Niye tartışıyorsunuz, sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizin sesinizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine sanık maktulü tersleyerek "İstemiyorsan buradan gidebilirsin." dedi ve bu şekilde aralarında kavga çıktı.

İddianameye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanık evin mutfağından bıçak alarak dışarıya çıkmaya çalışan Cengiz Balık'ı bıçakla yaraladı. Balık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sanık Yılmaz Balık, iddianamedeki ifadesinde, kardeşini isteyerek bıçaklamadığını, olay sonrası ise duyduğu pişmanlık yüzünden yakındaki hastaneye koşarak ambulans çağırmaya gittiğini savundu.

Bilgi sahibi Nigar A. iddianamedeki ifadesinde, Yılmaz Balık'la aralarında "çok sigara içtiği" iddiasıyla tartışma çıkması üzerine durumu ağabeyi Cengiz Balık'a anlattığını ifade etti.

Cengiz'in Yılmaz'ı terslediğini öne süren Nigar A. iddianamede, "Yumruklaşmaya başladılar. Polisi çağırmak için evden çıktım. Daha sonra ise Yılmaz'ın hastaneye koşarak gittiğini ve 'Cengiz'i yanlışlıkla bıçakladım. Sen ambulans çağır ben hastaneye gidiyorum' dedi ve hastaneye doğru koştu." şeklinde ifade kullandı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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