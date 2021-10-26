Son dakika gündem: Şanlıurfa'da çırağını hortumla döven kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da çırağını hortumla döven kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da çırağını hortumla döven kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da çırağını hortumla döven kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çırağını hortumla döven kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto lastikçide çalışan ve işten ayrılmak isteyen bir çırağın, ustası olduğu ileri sürülen kişi tarafından hortumla dövüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine inceleme başlattı.

Şahsın kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, M.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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