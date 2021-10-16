Son dakika gündem: Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Samsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.
SAMSUN (AA) - Samsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.
SamsunAnkara kara yolu 31. kilometresinde İstanbul'dan Trabzon'a giden ve henüz plakası belirlenemeyen yolcu otobüsü uçuruma devrildi.
İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri