Son dakika gündem: Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Son dakika haber... Samsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

SamsunAnkara kara yolu 31. kilometresinde İstanbul'dan Trabzon'a giden ve henüz plakası belirlenemeyen yolcu otobüsü uçuruma devrildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Haberler
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