Rize'de 1 kişinin öldüğü yangında patlama anı kameraya yansıdı - Haberler
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Rize'de 1 kişinin öldüğü yangında patlama anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği yangındaki patlama anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği yangındaki patlama anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Topluca köyü Düz Mahallesi mevkiinde bir binanın 3. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dursun Badoğlu (69) ile üvey kardeşi Kazım Aydınoğlu'na (77) ait evde mutfak tüpü patladı. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Duyma engelli olan Kazım Aydınoğlu'nun kendi imkanları ile evden çıktığı yangında Dursun Badoğlu ise mahsur kaldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde mahsur kalan Dursun Badoğlu'nun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir vatandaşın panik halinde bağırması ve evde meydana gelen patlama yer alıyor.

Rize'de 1 kişinin öldüğü yangında patlama anı kameraya yansıdı

Rize'de 1 kişinin öldüğü yangında patlama anı kameraya yansıdı

Rize'de 1 kişinin öldüğü yangında patlama anı kameraya yansıdı

Rize'de 1 kişinin öldüğü yangında patlama anı kameraya yansıdı
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