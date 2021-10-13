Son dakika gündem: Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, muhtarlarıyla bir araya geldi.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, muhtarlarıyla bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda, Okumuş başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte asayişin devamı ve vatandaşların güvenli ortamda yaşayabilmeleri için muhtarlarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlara bilgilendirmede de bulunulan toplantıda, halkın huzurlu ve güvenli yaşam sürmesi için toplantıların süreceği mesajı verildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Burak Sergen Mustafa Keser
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Belözoğlu Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:49:47. #1.13#