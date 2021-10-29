Son dakika gündem: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 27 Ekim'de 20 adrese 150 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlediği ve 15 zanlıyı yakaladığı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan biri savcılık talimatıyla salıverildi, 17'si adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.D, M.M.Ş, F.S, D.M.E, T.D, A.P. ve M.A. tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde 20 adrese 150 polisin katılımıyla 27 Ekim'de şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalanmış, şüphelilerin evlerinde uyuşturucu ile pompalı tüfek ele geçirilmişti.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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