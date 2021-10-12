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Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Mısır'ın Nil Nehri'nden başka su kaynağı yok"

AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:

Son dakika haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hedasi Barajı nedeniyle Etiyopya ile anlaşmazlık yaşadıkları su konusunun çatışma sebebi olmasını istemediklerini belirterek, "Mısır'ın Nil Nehri'nden başka su kaynağı yok." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hedasi Barajı nedeniyle Etiyopya ile anlaşmazlık yaşadıkları su konusunun çatışma sebebi olmasını istemediklerini belirterek, "Mısır'ın Nil Nehri'nden başka su kaynağı yok." dedi.

Sisi, Vişegrad Dörtlüsü zirvesine katılmak için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Nil sularının kullanımı sorunu hakkında değerlendirmede bulundu.

Zirve sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuşan Sisi, Mısır'ın yüzde 95'lik kısmının çöl ikliminde olduğuna dikkati çekti.

Sisi, "Mısır'ın Nil Nehri'nden başka su kaynağı yok. Suyun çatışma sebebi ya da sorunlara neden olmasını istemiyoruz, suyu sadece kalkınma ve iş birliği için kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Sisi ayrıca, Mısır uygarlığının binlerce yıldır Nil Nehri dışında bir alanda olmadığını kaydetti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Mısır'ın Nil Nehri'nden başka su kaynağı yok' - Haberler
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