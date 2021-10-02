Son dakika gündem: Malatya'da trafik kazasında kolu kopan sürücüsü, yola inan helikopter ambulansla hastaneye götürüldü - Haberler
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Son dakika gündem: Malatya'da trafik kazasında kolu kopan sürücüsü, yola inan helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Malatya'da trafik kazasında kolu kopan sürücüsü, yola inan helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

Son dakika gündem haberi: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpıp devrilmesiyle kolu kopan sürücü, yola inen ambulans helikopterle olay yerinden alınarak, hastaneye kaldırıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpıp devrilmesiyle kolu kopan sürücü, yola inen ambulans helikopterle olay yerinden alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Yasin Atahan Özer'in kullandığı 44 ACH 640 plakalı minibüs, Malatya-Hekimhan yolunun 30. kilometresindeki Kızılyarma mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Özer ile bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve kolu kopan Özer, ambulans helikopterle, diğer yaralı ise ambulans ile Malatya'daki hastaneye kaldırıldı.

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Malatya'da trafik kazasında kolu kopan sürücüsü, yola inan helikopter ambulansla hastaneye götürüldü - Haberler
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