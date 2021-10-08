Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, koronavirüs nedeniyle yatan hastaların yüzde 16'sının aşılı olduğunu belirterek, "Yatan hastaların yüzde 84'lük bir bölümünün aşısızların oluşturduğunu görüyoruz. Yoğun bakımda yatan aşılıların oranı yüzde 1,8" dedi. Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, "Dördüncü pikteyiz, bu kadar aşı yapıldı fakat buna rağmen vakalar hala yüksek seviyelerde" diye konuştu.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritaya göre, Kocaeli'nin büyük bir bölümü 'çok riskli' anlamına gelen kırmızıya büründü. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, aşı nedeniyle ciddi vaka artışının yoğun bakımlara yansımadığını söyledi.

"Dördüncü pikteyiz, bu kadar aşı yapıldı, fakat buna rağmen vakalar hala yüksek seviyelerde. Her gün 27 ile 30 bin arasında değişen vaka sayısı, 250- 300 arasında değişen de vefat sayısıyla karşı karşıyayız. Bunlar ciddi rakamlar, başlangıçtaki korkularımızla karşılaştırıldığı zaman daha ağır bir tablodan söz edebiliriz. İnsanlar bu durumu kanıksadı, sosyolojik olarak bakıldığı zaman belki normal bir şey gibi gelebilir ama bu kanıksama birtakım acıları da bize yaşatıyor. Aşılamanın belli bir noktaya gelmesi nedeniyle hastanelerin doluluk oranları idare ediyor şu anda ama her gün 250 kişinin öldüğü bir yerde, bu bir uçak düştüğü anlamına geliyor. İnsanlar maalesef kanıksıyor. Maskelerini takmıyorlar, daha önce dışarıya çıkmayan insanlar, kafeteryada saatlerce maskesiz oturabiliyorlar."