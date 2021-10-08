Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8 - Haberler
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Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8

Son dakika haberler... KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, koronavirüs nedeniyle yatan hastaların yüzde 16'sının aşılı olduğunu belirterek, "Yatan hastaların yüzde 84'lük bir bölümünün aşısızların oluşturduğunu görüyoruz.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, koronavirüs nedeniyle yatan hastaların yüzde 16'sının aşılı olduğunu belirterek, "Yatan hastaların yüzde 84'lük bir bölümünün aşısızların oluşturduğunu görüyoruz. Yoğun bakımda yatan aşılıların oranı yüzde 1,8" dedi. Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, "Dördüncü pikteyiz, bu kadar aşı yapıldı fakat buna rağmen vakalar hala yüksek seviyelerde" diye konuştu.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritaya göre, Kocaeli'nin büyük bir bölümü 'çok riskli' anlamına gelen kırmızıya büründü. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, aşı nedeniyle ciddi vaka artışının yoğun bakımlara yansımadığını söyledi.

Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 84'ün aşısız olduğunu açıklayan Dr. Karali, "Hastanemize baktığımızda aşının etkisini görebiliyoruz. Kendi verilerimizi derlediğimizde, bizim hastalarımızdan serviste yatanların yalnızca yüzde 16'sı aşılı. Baktığınızda yüzde 84'lük bir bölümün aşısızların oluşturduğunu görüyoruz. Yoğun bakımda ise aşı yaptıranların oranı yüzde 1,8. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunu gösteren çok güzel bir veri. Bizim aşılamada temel hedefimiz; hastalığın gelişmesini önlemek. Bunun yanı sıra hastalığın daha hafif geçmesini ve kötü sonuçların önüne geçerek ölüme engel olmak. Bu veriler de aşılamanın ne kadar yerinde olduğunu gösterip içimizi ferahlatacak çok güzel veriler" dedi.

'BU KANIKSAMA BİRTAKIM ACILARI DA BİZE YAŞATIYOR'

Son günlerde hem vaka hem de ölüm sayılarının son derece yüksek olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise şunları söyledi:

"Dördüncü pikteyiz, bu kadar aşı yapıldı, fakat buna rağmen vakalar hala yüksek seviyelerde. Her gün 27 ile 30 bin arasında değişen vaka sayısı, 250- 300 arasında değişen de vefat sayısıyla karşı karşıyayız. Bunlar ciddi rakamlar, başlangıçtaki korkularımızla karşılaştırıldığı zaman daha ağır bir tablodan söz edebiliriz. İnsanlar bu durumu kanıksadı, sosyolojik olarak bakıldığı zaman belki normal bir şey gibi gelebilir ama bu kanıksama birtakım acıları da bize yaşatıyor. Aşılamanın belli bir noktaya gelmesi nedeniyle hastanelerin doluluk oranları idare ediyor şu anda ama her gün 250 kişinin öldüğü bir yerde, bu bir uçak düştüğü anlamına geliyor. İnsanlar maalesef kanıksıyor. Maskelerini takmıyorlar, daha önce dışarıya çıkmayan insanlar, kafeteryada saatlerce maskesiz oturabiliyorlar."


Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8

Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8

Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8

Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8

Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8

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Haber: Son dakika gündem: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1,8 - Haberler
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