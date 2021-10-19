Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kartepe ilçesinde bir evde yapılan aramada, 4 kilo 380 gram kubar esrar ve tabanca ile buna ait 7 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan F.K, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri