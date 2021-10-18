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Son dakika gündem: Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.O. (15) idaresindeki 81 DR 760 plakalı otomobil, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde Rabia Nur Gündoğdu'ya (5) çarptı.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü E.O, kazanın ardından kaçtı.

Bir süre sonra polisi arayan sürücünün babası, oğlunun kazanın ardından korktuğu için eve geldiğini bildirdi.

Sürücünün Zümrüt Kale Bulvarı'ndaki evine giden polis ekipleri, E.O'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan ve kaza yerini terk etmekten 3 bin 323 lira, araç sahibi babasına da 2 bin 698 lira ceza kesti.

Öte yandan, yapılan sorgulamada E.O'nun PCR testinin pozitif olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber verildi.

Denetim ekiplerince de karantina kuralları ihlalden sürücü 18 yaşından küçük olduğu için annesine 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Son dakika gündem: Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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