Son dakika gündem: Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Haberler
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Son dakika gündem: Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Gelen son dakika haberlerine göre Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kentte yaşayan 3 yürüme engelli vatandaş, İl Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından ziyaret edilerek, tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Engelli vatandaşlar, hediye edilen tekerlekli sandalyelerden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika gündem: Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Son dakika gündem: Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Son dakika gündem: Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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