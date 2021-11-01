Son dakika gündem: Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.
KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.
Kentte yaşayan 3 yürüme engelli vatandaş, İl Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından ziyaret edilerek, tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.
Engelli vatandaşlar, hediye edilen tekerlekli sandalyelerden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.