Son dakika gündem: Kayseri'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de pikap ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 38 RC 635 plakalı pikap, Sivas Bulvarı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 UV 184 plakalı minibüsle çarpıştı. Pikap, çarpışmanın etkisiyle refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan pikap sürücüsü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.